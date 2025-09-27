Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, İstanbul Turizm Fuarı kapsamında sektör temsilcileri ile buluştu

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Turizm Fuarı için bulunduğu kentte medya temsilcileri ve uluslararası firma yetkilileri ile bir araya gelerek, Marmaris’i ve ilerleyen dönemde yapılacak çalışmaları anlattı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Turizm Fuarı için bulunduğu kentte sektör temsilcileri ve medya yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Ünlü; Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı, TV100 Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş ve Now TV’de Çalar Saat programının sunucusu İlker Karagöz’ü ziyaret etti. Görüşmelerde Marmaris turizminin yalnızca yaz aylarına değil, ilkbahar ve sonbahara da yayılarak çeşitli etkinliklerle canlandırılmasına yönelik projeler paylaşıldı. Ayrıca 2025 sezonu, gelecek sezonla ilgili planlamalar ve turizme ilişkin genel sorunlar ele alındı.

L’Étape hakkında detaylı bilgi aldı

Ünlü, ziyaretleri kapsamında uluslararası görüşmeler de yaptı. Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından Tour de France’ı düzenleyen firma yetkilileriyle görüşen Başkan Ünlü, aynı firma tarafından 2026 yılında Marmaris’te gerçekleştirilecek dünyanın en büyük amatör bisiklet organizasyonu L’Étape hakkında detaylı bilgi aldı. Organizasyonla ilgili ayrıntıların konuşulduğu toplantıda Ünlü, Marmaris’in doğasının bisiklet başta olmak üzere birçok spora uygun olduğunu belirterek, ilçenin uluslararası bir spor merkezi olmasını hedeflediklerini söyledi.

"Bölgemize yeni pazarlar kazandırmak amacıyla görüşmelerimizi sürdüreceğiz"