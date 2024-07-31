Marmaris Belediye Başkanı Ünlü: “Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat"

Sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili TBMM’de kabul edilen kanunun çok büyük riskler barındırdığının altını çizen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, konuyla ilgili yayımladığı videoda, “Çözüm aslında çok basit, hayvan satışını yasaklamak, sahiplenilen hayvanların terk edilmesini önlemek ve kısırlaştırma seferberliği başlatmak. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat yöntemiyle sonuç almak mümkün” ifadelerini kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, TBMM’de kabul edilen sokakta yaşayan hayvanlara ilikin kanunla ilgili sosyal medya hesabından bir video yayımladı. Başkan Ünlü videoda, şu ifadeleri kullandı:

“Dünya bizim yuvamız ve yaşam her canlı için bir hak. Hayvanlar bizim gündelik hayatımızın, kültürümüzün, vicdanımızın bir parçası esasında. Bu bağ yeni yasayla geri dönülemez şekilde koparılıyor, yerini hayvana yönelik şiddete bırakacak gibi de duruyor. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak sokak hayvanlarının uyutulmasına başından beri karşıyız. Çözüm aslında çok basit, hayvan satışını yasaklamak, sahiplenilen hayvanların terk edilmesini önlemek ve kısırlaştırma seferberliği başlatmak. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat yöntemiyle sonuç almak mümkün.”