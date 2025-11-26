Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde değerlendiriyor

(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Selimiye, Bozburun ve Bayır mahallelerinde yapılan saha incelemelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek öncelikli ihtiyaçları yerinde değerlendirdi.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, Selimiye, Bozburun ve Bayır mahallelerinde incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han, birim müdürleri ve meclis üyelerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde, mahalle sakinleriyle birebir görüşmeler yapılarak bölgenin öncelikli ihtiyaçları yerinde değerlendirildi. Ziyaretlerde altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal yaşam alanlarından ulaşım ihtiyaçlarına kadar pek çok konu ele alınırken, belediye ekiplerinin planlanan çalışmalara ilişkin hazırlıklarını hızlandıracağı belirtildi.

"Onların fikir ve taleplerini doğrudan dinliyoruz"

Mahalle muhtarları ile birlikte incelemeler yapan Başkan Ünlü, vatandaşlarla bir araya gelmenin kendileri için son derece değerli olduğunu vurgulayarak, "Her mahallemizin kendi dinamiğini, sorunlarını ve beklentilerini sahada görmek bizim için çok önemli. Yapılacak çalışmaları yurttaşlarımızla birlikte değerlendiriyor, onların fikir ve taleplerini doğrudan dinliyoruz" dedi.