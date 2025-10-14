Marmaris Belediyesi, Bozburun’da 10 bin metrekarelik yol çalışmasını tamamladı

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde yürütülen yol yenileme çalışmaları kapsamında Bozburun Mahallesi’nde 10 bin metrekarelik sathi kaplama çalışmasını tamamladı.

Marmaris Belediyesi kırsal mahallelerde yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bozburun Mahallesi’nde 10 bin metrekarelik sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte kırsal bölgelerde bakım ve yenileme çalışmalarına hız veren ekipler, Bozburun’un farklı noktalarında ulaşıma konfor kazandırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Yol altyapısının hazırlanmasının ardından yapılan sathi kaplama işlemiyle mahalle içi ulaşım hem daha güvenli hem de daha konforlu hale geldi.