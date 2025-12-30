Marmaris Belediyesi duyurdu: Yılbaşı etkinlikleri ve Aydilge konseri iptal edildi

Marmaris Belediyesi, Yalova'da IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 polisin hayatını kaybetmesinin ardından, planlanan yılbaşı etkinliklerini ve Aydilge konserini iptal etti.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Yalova’da yaşanan acı olay, hepimizi derinden sarsmış; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, milletçe paylaştığımız büyük bir acının adı olmuştur. Böyle bir zamanda eğlence içerikli etkinliklerin yapılmasını doğru bulmadığımızdan, belediyemiz tarafından planlanan yılbaşı etkinliklerinin tamamı ileri bir tarihe ertelenmiştir. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; ailelerine sabır, milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.