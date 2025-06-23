Marmaris Belediyesi ekipleri, doğaya atılan atık nedeniyle tehlike altındaki kaplumbağayı kurtardı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik çalışması sırasında çevreye atılmış bir cips poşetinin içinde hareketsiz halde duran bir kaplumbağa fark etti. Poşetin içine sıkışan kaplumbağayı kurtararak ilk müdahaleyi yapan ekipler, doğaya atılan her atığın, sadece çevre kirliliğine yol açmadığını aynı zamanda canlı yaşamına ciddi zararlar verdiğine dikkati çekerek, vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Armutalan’daki bir parkta temizlik çalışması sırasında yerdeki bir cips poşetinin içinde hareketsiz halde duran kaplumbağayı fark etti. Hemen harekete geçen belediye çalışanları, poşetin içine sıkışan kaplumbağayı kurtararak ilk müdahaleyi yaptı ve ardından su vererek canlının toparlanmasını sağladı.

Vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapan emekçiler, “Bu olay, küçük bir poşetin bile bir canlının hayatını nasıl tehdit edebileceğini gösteren çarpıcı bir örnek. Lütfen çöplerimizi yere atmayalım, çöp kutularını kullanalım” diye konuştu.