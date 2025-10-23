Marmaris Belediyesi Halk Kafeler'e vatandaşlardan yoğun ilgi

(MUĞLA) - 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Abdi İpekçi Parkı ve Halk Plajı’nda hizmet veren Marmaris Belediyesi Halk Kafeler, uygun fiyatları, temiz ve güvenilir gıda anlayışıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Marmaris Belediyesi Halk Kafeler, her yaştan vatandaş için ulaşılabilir, nitelikli ve güvenli sosyal alanlar sunuyor. Özellikle emekliler, yaşlılar ve sabah saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkanlar, sıcak çaylarını uygun fiyata içip dostlarıyla sohbet etmenin keyfini yaşıyor.

Vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğu kafelerde hizmet kalitesi kadar hijyen de büyük titizlikle sağlanıyor. Abdi İpekçi Parkı’ndaki Halk Kafe’de kısa süre önce hizmete giren modern, engelli erişimine uygun tuvaletler ise bu anlayışın somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Halkçı belediyecilik anlayışıyla işletilen kafelerin Marmaris’te sadece birer dinlenme noktası değil, kentin birlikte yaşama kültürünü güçlendiren dayanışma mekanları haline geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Halk kafeler, yalnızca uygun fiyatlı işletmeler değil; aynı zamanda Marmarislilerin nefes aldığı, sosyalleştiği, birlikte vakit geçirdiği kamusal alanlardır. Halkın olduğu her yerde biz de varız. Önümüzdeki süreçte hem Halk Kafelerin hem de Halk Büfelerinin sayısını arttırarak halkın cebini koruyan, halkçı politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.