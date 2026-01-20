Marmaris Belediyesi Halk Plaj Kafe'ye kış günlerinde de yoğun ilgi

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi tarafından Uzunyalı’da hizmete açılan Halk Plaj Kafe, yaz aylarının yanı sıra kış döneminde de uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla yoğun ilgi görüyor.

Marmaris Belediyesi tarafından geçen yaz Uzunyalı’da hizmete açılan Halk Plaj Kafe, kış aylarında da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Uzunyalı’da yaklaşık bin 300 metrekarelik alanda hayata geçirilen Halk Plaj Kafe, denizin ve manzaranın tadını çıkarmak isteyenleri dört mevsim boyunca ağırlıyor. Kaliteli ve uygun fiyat hizmet anlayışıyla hizmet veren tesis, Marmarislilere ve kente gelen misafirlere keyifli bir sosyal alan sağlıyor. Vatandaşların yaz aylarında ekonomik ve konforlu bir şekilde denizin keyfini çıkarabilmesi amacıyla açılan Halk Plaj Kafe’de, kış aylarında da kaliteli ve sağlıklı yiyecek ile içecekler uygun fiyatlarla sunuluyor.

"Tesislerin sayısını artırmak için büyük gayret gösteriyoruz"

Geçen hafta düzenlenen toplu açılış töreninde resmi olarak hizmete alınan Halk Plaj Kafe’nin halkçı belediyecilik anlayışının bir ürünü olduğunu belirten Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Halkımızın yararlanacağı tesislerin sayısını artırmak için büyük gayret gösteriyoruz. Halkımızın kaliteli hizmeti ekonomik koşullarda alabilmesi bizim önceliklerimizden birisi. Bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.