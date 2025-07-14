Marmaris Belediyesi, kadına şiddet görüntülerinin ardından işletmeyi mühürledi

Muğla'da Marmaris Belediyesi, Armutalan Mahallesi’nde kadına yönelik şiddet görüntüleriyle gündeme gelen işletmenin mühürlendiğini duyurduğu açıklamada, "Kabahatler Kanunu kapsamında çeşitli cezalar uygulanmış, para cezalarının yanı sıra tüm olumsuzluklar değerlendirilerek işletme mühürlenmiştir. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzurunu bozan hiçbir duruma ve kişiye müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Marmaris Armutalan Mahallesi’nde bulunan bir işletmede 2 Haziran’da meydana geldiği öğrenilen ve kadına yönelik şiddet görüntülerinin de yer aldığı sosyal medya paylaşımları sonrasında belediye birimleri harekete geçti. Marmaris Belediyesi'nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: