Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde yeni dönem kursları başladı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi’nin 23 Nisan’da yeniden hizmete açtığı Kültür ve Sanat Evi, yeni dönem kurslarında 430 öğrenciyi ağırlıyor.

Marmaris Belediyesi tarafından geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yeniden hizmete açılan Kültür ve Sanat Evi, yeni dönem kurslarıyla renkli bir atmosfere büründü.

Bu dönem toplam 430 öğrenci; resim, piyano, yaratıcı drama, bale, diksiyon, gitar, keman, bağlama, şan, halk oyunları, tiyatro ve konservatuvara hazırlık gibi birçok branşta eğitim almaya başladı. Sanat Evi'nde piyano ve keman alanlarında Royal Academy sınavlarına hazırlık dersleri de veriliyor.

Kültür ve Sanat Evi’nin yalnızca kurslarıyla değil, etkinliklerle de ilçenin kültür hayatını canlandırdığını belirten Kültür ve Sanat Evi Koordinatörü Cengiz Sezgin, “Kültür ve Sanat Evi’miz, yeniden kapılarını açtığı günden bu yana büyük bir ilgiyle karşılandı. Yeni dönemde de çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin ilgi alanına hitap eden geniş kapsamlı kurslarımızla sanat dolu bir sezon geçiriyoruz. Kültür ve Sanat Evi’nde eğitimlerin yanı sıra felsefe söyleşileri, film gösterimleri, sergiler ve çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaparak Marmaris’in kültür yaşamını zenginleştirmeyi sürdürüyoruz. Tüm Marmarislileri bu etkinliklere davet ediyoruz” dedi.