Marmaris Belediyesi'nce düzenlenen Gençlik Festivali, sergi açılışı ve konserle başladı

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, Gençlik Festivali kapsamında ressam Kaysu Biber’in sergisine ve sanatçı Tolga Çandar'ın konserine ev sahipliği yaptı. Sanatçı Çandar'a çiçek takdim eden Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Her türkü, bizi ortak tarihimizle, kültürümüzle ve değerlerimizle yeniden buluşturdu. Bu festival, gençlerimizin kültürle ve sanatla iç içe büyümesi için atılmış önemli bir adım" dedi.

Marmaris Belediyesi, Gençlik Festivali kapsamında sanat dolu bir güne ev sahipliği yaptı. Belediye, kentin kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sunan ressam Kaysu Biber’in anısını yaşatmak amacıyla, Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi’nde bir galeriye onun adını verdi. 2023 yılında vefat eden sanatçının eserlerinden oluşan özel bir serginin de açıldığı etkinliğe, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ve sanatseverler katıldı.

"Genç sanatçılara ilham verecek"

Açılışta konuşan Başkan Yardımcısı Kirt, Kültür ve Sanat Evi’nin kuruluş aşamasında ve sonrasında Kaysu Biber’in büyük emeği olduğunu belirterek, "Burada açtığımız bu galeri sadece bir sanat mekânı değil. Belediye Başkanımız Acar Ünlü ve belediyemizin geçmişe duyduğu saygının ve genç sanatçılara verdiği desteğin bir göstergesi. Kendisinin Marmaris’e bıraktığı bu renkli miras, bundan böyle hep bizimle olacak. Genç sanatçılara ilham verecek" dedi.

Günün devamında ise Ege müziğinin usta ismi Tolga Çandar, Marmarisli sanatseverlerle buluştu. Konserde sanatçı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği türküleri de seslendirdi. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve çok sayıda sanatsever, Çandar’ın sesi ve sohbeti ile unutulmaz anlar yaşadı.

"Bizi ortak tarihimizle yeniden buluşturdu"

Konser sonrası sanatçıya teşekkür çiçeği takdim eden Başkan Ünlü, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı için düzenlediğimiz Gençlik Festivali’nin ‘Atatürk’ü anma’ kısmında Tolga Çandar’ın seslendirdiği her türkü, bizi ortak tarihimizle, kültürümüzle ve değerlerimizle yeniden buluşturdu. Bu festival, gençlerimizin kültürle ve sanatla iç içe büyümesi için atılmış önemli bir adım. Bizlere bu özel geceyi yaşatan sanatçımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.