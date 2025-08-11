Marmaris Belediyesi'nden Çamlı ve Karaca mahallelerine yeni yollar

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Çamlı ve Karaca mahallelerinde yaklaşık 11 kilometrelik yolu yeniledi. Bölge güvenli ve konforlu yollara kavuştu.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde sürdürdüğü altyapı ve yol yenileme çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Çamlı ve Karaca mahallelerinde yaklaşık toplam 11 kilometrelik yol tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çamlı'da 6 bin 240 metrelik yol yenilendi

Belediyenin kendi ekip ve ekipmanlarıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Çamlı Mahallesi’nde 40 bin metrekarelik sathi kaplama asfalt uygulaması yapıldı. 6 bin 240 metre uzunluğundaki güzergahta, ihtiyaç duyulan noktalara yağmur suyu drenajı sağlamak amacıyla koruge borular yerleştirildi, ardından yol kenarlarında şarampol temizliği yapıldı.

Belirlenen kotlara göre kazı ve dolgu çalışmaları tamamlandıktan sonra altyapı malzemesi serilip sıkıştırılarak yol stabilize hale getirildi. Son aşamada sathi kaplama asfalt serilerek yol kullanıma hazır hale getirildi. Ayrıca, mevcut asfalt yollarda zamanla oluşan bozulmalar rodmiks yama yöntemiyle onarıldı.

Karaca Mahallesi’nde 4 bin 650 metrelik güzergah trafiğe açıldı

Karaca Mahallesi’nde tamamlanan yol çalışmaları kapsamında ise 32 bin 500 metrekarelik sathi kaplama asfalt uygulaması gerçekleştirildi. 4 bin 650 metre uzunluğundaki yol güzergâhında, öncelikle yolun daraldığı alanlarda genişletme çalışmaları yapıldı. Yağmur suyu tahliyesini sağlamak amacıyla çeşitli noktalara beton büzler yerleştirildi. Şarampol temizliği ve kot düzenlemelerinin ardından yol altyapısı oluşturularak stabilize hale getirildi. Son olarak yüzey kaplama asfalt uygulanarak yol trafiğe açıldı.

"Bu çalışmalarımızı diğer mahallelerde de etap etap sürdüreceğiz"

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yürütülen yol yapım ve altyapı çalışmalarının planlı bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, “Tüm mahallelerimizde ulaşım konforunu artırmak, altyapı sorunlarını kalıcı şekilde çözmek için yoğun bir çalışma içindeyiz. Çamlı ve Karaca’da tamamladığımız asfalt uygulamaları bu sürecin önemli adımlarından biri. Sahada görev yapan ekip arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyor. Vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü yollarda seyahat etmesi öncelikli hedefimiz. Bu çalışmalarımızı diğer mahallelerde de etap etap sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.