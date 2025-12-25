Marmaris Belediyesi'nden Gülşah Durbay anısına lokma hayrı

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, kısa süre önce vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına lokma hayrı düzenledi.

Marmaris Belediyesi, düzenlediği lokma hayrıyla merhume Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı andı. 19 Mayıs Gençlik Meydanı’nda gerçekleştirilen lokma hayrına, Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.

Başkan Ünlü, Gülşah Durbay’ın vefatının yüreklerde derin bir acı bıraktığını belirterek, “Bugün burada çok genç yaşta kaybettiğimiz Gülşah Başkanımızın hatırasını yaşatmak ve birlikte dua etmek için bir araya geldik. Bugünün Regaip Kandili’ne denk gelmesi çok daha anlamlı oldu. Değerli başkanımızı bir kez daha rahmetle anıyor tüm ailesine, sevenlerine ve Şehzadeler halkına sabır diliyorum. Tüm İslam aleminin de kandilini kutluyorum” dedi.