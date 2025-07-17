Marmaris Belediyesi'nden kötü koku oluşumuna önlem

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yüksek sıcaklıklar nedeniyle oluşabilecek kötü koku ve hijyen sıkıntısının önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki çöp konteynerlerini düzenli olarak yıkayıp dezenfekte ediyor.

Marmaris Belediyesi, yaz aylarında artan nüfus ve sıcaklık nedeniyle oluşabilecek kötü kokular ve hijyen sorunlarını önlemek amacıyla çöp konteynerlerinin temizliğine ağırlık veriyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki konteynerleri düzenli olarak yıkayıp dezenfekte ediyor.

Sıcak havalarda çöp konteynerlerinde oluşabilecek bakteri ve koku oluşumunun önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında sadece konteynerler değil, çevreleri de özel köpüklerle yıkanıyor. Dezenfektanlı su kullanılarak gerçekleştirilen temizlikler, hem halk sağlığını koruma hem de çevre temizliğini sağlama amacıyla yapılıyor.

Yıl boyunca rutin olarak sürdürülen çalışmanın yaz aylarında yoğun şekilde devam edeceğini belirten belediye yetkilileri, vatandaşlardan da çöp atma saatlerine uymaları ve çöplerini poşet içinde atmaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.