Marmaris Belediyesi'nden okullarda geri dönüşüm eğitimi

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre kirliliğinin azaltılması ve geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla okullarda eğitim çalışmaları başlattı.

Marmaris Belediyesi, öğrencilerin geri dönüşüm sürecine aktif katılımını sağlamak amacıyla eğitim çalışmaları başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Sorumlusu Gözde Arslan tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere, ambalaj atıklarının çöp değil, geri dönüşümle yeniden kullanılabilecek malzemeler olduğu anlatıldı. Günlük hayatta sıkça kullanılan meyve suyu kutuları, gıda ambalajları ya da elektronik ürünlerin paketlerinin evsel atıklardan ayrı toplanması gerektiği vurgulayan Arslan, ambalajların geri dönüşüm sürecine kazandırıldığında birçok sektörde ikincil hammadde olarak kullanılabildiğine dikkat çekti.

"Ambalaj atıkları kesinlikle çöp değildir"

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Arslan, "Ambalaj atıkları kesinlikle çöp değildir. Eğer doğru şekilde ayrıştırılır ve işlenirse, doğal kaynakların korunmasına büyük katkı sağlar. Aksi halde her gün ellerimizle hem ülkemizin hem de dünyamızın kaynaklarını yok etmiş oluruz. Sizlerden bu anlattıklarımızı evlerinizde ailelerinizle paylaşmanızı ve evlerde de ambalaj atıklarını ayırmanızı rica ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki siz doğaya ve temiz çevreye ne kadar önem verirseniz ailenize ve diğer insanlara da örnek olacaksınız" diye konuştu.