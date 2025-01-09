Marmaris Belediyesi'nden Sinpaş'a para cezası

Marmaris Belediyesi, Sinpaş'a otel inşaatında kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan kıyı dolgusu nedeniyle verdiği 59,6 milyon TL’lik idari para cezasını revize ederek 104,7 milyon TL'ye yükseltti.

Marmaris Belediyesi, 1. ve 2. Etap ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından encümen kararıyla verilen 2 milyar 677 milyon TL'lik idari para cezasının uygulandığını da açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İçmeler Mahallesi, Kızılkum Mevkii, 2518 parsel numaralı taşınmaz üzerinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatında yapılan teknik incelemelerde kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan kıyı dolgusuyla ilgili 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerince geçtiğimiz Haziran ayında kesilen 59,6 milyon TL’lik idari para cezası belediyemizce revize edilerek 104,757 milyon TL’ye çıkartılmıştır.

Ayrıca 1. ve 2. Etap ruhsatlarının belediyemiz tarafından iptal edilmesinin akabinde 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri gereği 19.12.2024 tarihinde 2024/6028 sayılı encümen kararıyla 2.677.149.516,58 TL (2 milyar 677 milyon 149 bin 516 lira) idari para cezası uygulanmıştır.

Belediyemiz bünyesinde konu ile ilgili iş ve işlemlere hukuki süreç takip edilerek devam edilmektedir."

Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin Marmaris’in Kızılbük Koyu’nda Sinpaş GYO tarafından yapılan otel projesine verilen 17 adet inşaat ruhsatı ve imar durum belgesini iptal etmesinin ardından Marmaris Belediyesi de geçtiğimiz ay "kadük ve hükümsüz duruma düşmüş ve toplam 33 adet yapı ruhsatının iptal edildiğini" açıklamıştı.