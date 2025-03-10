Marmaris Belediyesi'nden Sinpaş açıklaması

Marmaris Belediyesi, 2022 yılında mühürlenen Sinpaş Kızılbük otel ve devre mülk inşaatına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 2024 Nisan ayından itibaren gerçekleştirilen çalışmalar ve mevcut süreç hakkında bilgilere yer verildi.

Marmaris Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “İnşaat yasağı döneminde 30 Mayıs 2024 tarihinde sahada yerinde yapılan tespitlerde ilgili firma tarafından deniz içerisine kıyı dolgusunun yapıldığı ve projesinde olmayan liman betonlarının döküldüğünün tespit edilmesi sonrasında, ruhsatsız ve kaçak durumdaki bu yapılar için 757 bin 908 TL para cezası kesilmiş ve yıkım kararı alınmıştır. İlgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Muğla 3. İdare Mahkemesinin kararı ile Etap ve 2. Etap için düzenlenen 17 adet esas yapı ruhsatları iptal edilmiştir. Belediyemizce mahkeme kararı bulunmayan ancak Marmaris Belediye Başkanlığı’nın aldığı inisiyatif ile 1. Etap ve 2.Etap için düzenlenen 16 adet tadilat yapı ruhsatı ve 3. Etap için düzenlenen 25 adet esas yapı ruhsatı resen iptal edilmiştir. Etap için düzenlenen Yapı Kullanım İzin Belgesi de herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın resen Belediyemizce iptal edilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Yapı ruhsatlarının iptal edilmesi sonrasında, toplam 610 metrekarelik inşaat alanlı kaçak ve ruhsatsız yapılar Marmaris Belediye Başkanlığımızca mühürlenmiş ve 2 milyar 678 milyon 149 bin 516,58 TL idari para cezası kesilmiştir. Akabinde tapuya kaçak yapı şerhi koydurulmuş ve ilgililer hakkında TCK’nın 184. Maddesi imar kirliliğine sebebiyet vermek suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Yıkım kararının henüz bulunmadığı belirtilen açıklamada şunlar dile getirildi: “Marmaris Belediye Encümeni'nin aldığı yıkım kararı ile ilgili yargı süreci devam etmekte olup, kesinleşen yıkım kararı henüz bulunmamaktadır. İleride telafisi mümkün olmayan zarar ve ziyanların önüne geçmek adına nihai mahkeme kararı doğrultusunda hareket etmek büyük önem arz etmektedir. Ancak her şeye rağmen Belediye Başkanlığımızca yıkım süreci titizlikle takip edilmekte olup ilerleyen süreç içinde gerçekleşebilecek yıkım için, yıkım ihalesi iş ve işlemlerine de başlanılmıştır. Kamuoyu vicdanını oldukça derinden yaralayan bahse konu inşaat faaliyetleri ile ilgili Belediye Başkanlığımızca oldukça hassas davranılmakta olup, Belediye Başkanlığımızca yapılabilecek tüm idari yaptırım ve işlemler titizlikle gerçekleştirilmektedir”