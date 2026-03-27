Marmaris Belediyesi'ne gece yarısı operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Marmaris Belediyesi'ne polis tarafından operasyon düzenlendi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'kamu görevlileri tarafından imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bu işlemler karşılığında maddi menfaat temin edildiği' iddiaları üzerine operasyon başlatıldı.

İmar Müdürlüğü’ndeki bir görevlinin 26 Mart günü (dün) '4 bin dolar rüşvet aldığı' iddiası üzerine derinleştirildiği öne sürülen soruşturma kapsamında saat 00.00 sıralarında belediye binası çevresine çok sayıda polis sevk edildi.

Belediye binası ablukaya alınırken operasyonun yalnızca belediye ile sınırlı kalmadığı, farklı adreslerde de eş zamanlı baskınlar yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P. ve Zabıta Müdürü Vekili M.K.’nin gözaltında olduğu öğrenilirken toplam 13 kişinin şüpheli olarak belirlendiği öğrenildi.

Şüpheli listesinde yer alan isimler şu şekilde: Ö.H. (Belediye Başkan Yardımcısı), İ.P. (İmar Müdürü), V.Ç. (Mühendis), T.D. (Mühendis), T.K. (Esnaf), F.T. (Muhtar), C.C. (Mühendis), M.K. (Zabıta Müdür Vekili), M.Ş. (Serbest Meslek), F.K. (Muhasebeci), M.G. (Müteahhit), N.C. (Belediye Çalışanı) ve H.P. (Belediye Çalışanı).

ÇALIŞANLAR BELEDİYEYE GETİRİLDİ

Operasyon kapsamında belediye çalışanlarının ve geçmiş dönemde belediyede görev almış isimlerin de belediyeye getirildiği kaydedildi.

Operasyonda Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı belirtildi.

CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ CUMHUR UZUN'DAN AÇIKLAMA

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, belediye önüne gelerek operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Burada halka seslenen Uzun, "Münferit bir soruşturma çerçevesinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu bir soruşturma kapsamında buradaki görevlilerin yapmış olduklarıyla ilgili bir soruşturmanın derinleştirilmesi ve delillerinin elde edilmesi adına iş yerinde yapılan bir aramadan müteşekkil olduğunu öğrendik" ifadelerini kullandı.

Uzun, şunları kaydetti:

"Bunun dışında ilgili kişilerin konutu ve başkaca yerlerde de aramanın bu soruşturma kapsamında yürütülmekte olduğu, konunun belediye ve belediye işleyişiyle bir ilgisinin olmadığı bilgisi bize şu an itibariyle verildi. Biz de bu bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz. Duyarlığınız için teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki gelişmeleri de ara ara sizlerle paylaşacağız."

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Belediyenin kurumsal kimliğine dair bir durum yok. Bazı personele yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında operasyonlar gerçekleştiği bilgisi verildi. Ben makamımdayım şu anda" ifadelerini kullandı.