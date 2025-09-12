Marmaris Belediyesi'nin Yaratıcı Drama Atölyeleri başladı

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen “Yaratıcı Drama Liderleri ile Buluşma” etkinliği başladı. Etkinliğin ilk gününde Prof. Dr. Tülin Sağlam katılımcılarla bir araya geldi.

12-13-14 Eylül günlerinde Marmaris Belediyesi Kültür Sanat Evi’nde öğretmenler, öğretmen adayları ve eğitimcilere yönelik yapılan etkinlik, yaratıcı drama alanında uzman isimleri Marmaris’te bir araya getirdi.

Etkinliğin ilk gününde Prof. Dr. Tülin Sağlam tarafından yapılan “Dramatik Yapı Çerçevesinde Oyunla Öğrenme” başlıklı atölye büyük ilgi gördü. Sağlam, oyun temelli öğrenme, yaratıcı ifade yöntemleri ve drama teknikleri üzerine bilgi verirken katılımcılarla uygulamalı çalışmalar da yaptı.

Etkinlik boyunca dört farklı uzman isim, yaratıcı drama uygulamalarını teorik ve pratik yönleriyle aktaracak. 13 Eylül Cumartesi günü Öğr. Gör. Gülşen Yegen, “Dünyanın İncisi” adlı atölyesinde kültürel miras temelli yaratıcı drama uygulamaları sunacak.

14 Eylül Pazar günü ise Oluşum Drama Enstitüsü Kurucusu Naci Aslan ile sınıf ortamında drama yöntemlerinin etkin kullanımı; tiyatro sanatçısı Aylin Saraç ile sahne deneyimi ve drama teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar yer alacak.