Marmaris Belediyesi, yaya güvenliği için çarşıdaki kamera sayısını 20'ye çıkardı

(MUĞLA) - Araçların trafiğe kapalı alanlara girişini engellemek amacıyla kameralı sisteme geçiş yapan Marmaris Belediyesi, çarşı içindeki kamera sayısını 20’ye çıkardı. Yeni sistemle motosikletle girişin yasak olduğu çarşıya giren araçların plakaları tespit edilerek kayıt altına alınıyor. Elde edilen görüntüler doğrultusunda cezai işlem uygulanıyor.

Marmaris Belediyesi, çarşı içi başta olmak üzere ilçe genelindeki trafiğe kapalı alanlara izinsiz motosiklet girişlerini önlemek amacıyla kameralı denetim sistemini hayata geçirmişti. Yayaların can güvenliğini korumak ve şehir içi düzeni sağlamak için geliştirilen sistemin kapsamı genişletildi. İlk etapta çarşı içinde sekiz noktada devreye alınan kameralar, 20’ye çıkarılarak anlık takip başlatıldı.

Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada, çarşı içindeki dükkanlara ürün taşıyan servis araçlarının giriş saatleri 06.00 ile 11.00 saatleri arası ile sınırlandırıldı. Bu saatler dışında hiçbir aracın çarşı içerisine girişine izin verilmezken, izinsiz giriş yapanlara da kamera kayıtları doğrultusunda cezai işlem uygulanmaya başlandı.

Yaya öncelikli olan bu alanda araç girişlerinin hem yayaların güvenliğini tehlikeye attığını hem de genel huzuru ve kent düzenini bozduğunu belirten Marmaris Belediyesi yetkilileri, şu açıklamayı yaptı:

“UKOME kararları gereği bu kapalı alanlara araç girişi yasaktır. Vatandaşlarımız lütfen yasalara uysun, trafiğe kapalı alanlara izinsiz girmesin. Kamera sistemiyle her giriş için ayrı ceza kesilebilir ve vatandaşlarımız da bunun mağduriyetini yaşayabilir. Bu nedenle çarşı esnafımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan, hem ceza almamak hem de şehir düzenine katkı sağlamak adına bu kurallara riayet etmelerini önemle rica ediyoruz.”