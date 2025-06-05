Marmaris Belediyesi’nden bayram öncesi yoğun mesai

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hem ibadethanelerde hem de kamusal alanlarda temizlik, bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Marmaris Belediyesi ekipleri kenti Kurban Bayramı’na hazır hale getirdi. Ekipler, Kurban Bayramı öncesinde hem ibadethanelerde hem de kamusal alanlarda kapsamlı bir temizlik, bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirdi. Kentin dört bir yanında yürütülen çalışmalarla, hem Marmarislilerin hem de misafirlerin daha konforlu, güvenli ve temiz bir çevrede bayram geçirmesi hedeflendi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki camilerde bayram öncesi temizlik çalışmaları yürüttü. Abdesthane ve ayakkabılık alanları dezenfekte edildi, cami bahçeleri basınçlı su ile yıkandı.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’ne bağlı demirhane, marangozhane, boyahane ve tesisat atölyesi ekipleri de kent genelinde hummalı bir çalışma yürüttü. Sahil şeritlerinde bulunan ahşap ve metal korkulukların tamiratın ile aydınlatma gruplarının bakımını yapan ekipler, kent içindeki tüm oturma gruplarının bakımını da gerçekleştirdi.

"Detaylı bir temizlik ve bakım süreci yürüttük"

Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm ekiplerimizle sahadayız. İbadethanelerden sahil şeritlerine kadar her alanda detaylı bir temizlik ve bakım süreci yürüttük. Daha güzel, güvenli ve yaşanabilir bir Marmaris için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.