Marmaris Belediyesi’nden ’kül’ uyarısı

Marmaris Belediyesi vatandaşlara çöp konteynerlerine sıcak kül atılmaması konusunda uyarıda bulundu.



Havaların soğumasıyla Marmaris’te soba kullanımı da arttı. Marmaris Belediyesi de yaptığı açıklamayla vatandaşlara çöp konteynerlerine sıcak kül atılmaması konusunda uyarıda bulundu. Geçtiğimiz yıllarda söndürülmeden atılan küller nedeniyle konteynerlerde küçük çaplı yangınlar yaşandığını ve kamu malının zarar gördüğünü dile getiren belediye yetkilileri, “Kış aylarında sobadan çıkan tam olarak sönmemiş küller yangın tehlikesi oluşturmakta ve plastik çöp konteynerlerine zarar vermektedir. Bu nedenle tamamen söndüğünden emin olduğunuz külleri çuval içinde biriktirip konteyner kenarına bırakabilirsiniz. Ya da külleri toprak iyileştirici olarak kullanabilirsiniz” ifadelerini kullandı.



Marmaris’te kömür kullanımının da yasak olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, “1984 yılında alınan meclis kararı gereği ilçemizde kömür kullanımının yasak olduğunu, tespit edildiğinde para cezası uygulandığını, temiz havamızı kömür kullanmıyor olmamıza borçlu olduğumuzu hatırlatmak isteriz” denildi.