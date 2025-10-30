Marmaris Belediyesi’nden ruhsat denetimi

(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, yasaları uygulamak ve esnaf arasında haksız kazancı önlemek amacıyla yaptığı denetimlerde, ruhsatsız faaliyet gösteren 111 işletmeye işlem yaptı.

Cumhuriyet Bayramı öncesi işletmelere "tatil günlerinde çalışma ruhsatı" uyarısında bulunan Marmaris Belediyesi, 28-29 Ekim günlerinde zabıta ekipleriyle denetim yaptı. Belediye, ulusal bayram günleri olarak sayılan 28 Ekim öğleden sonrası ile 29 Ekim’de açık olmak isteyen işletmelerin yılda bir kez "tatil günlerinde çalışma ruhsatı" alması gerektiği konusunda esnafı önceden duyuru yaparak bilgilendirmişti. Uyarının ardından birçok esnaf bayram öncesi gerekli izinleri alarak faaliyetlerini sürdürdü. Yasaların gereğini uygulamak ve esnaf arasında haksız kazanca yol açmamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen 111 işletmeye işlem yapıldı.

"Kurallara uyan tüm işletmelere teşekkür ediyoruz"

Belediye yetkilileri, "Tatil günlerinde çalışma ruhsatı, hem ticari düzenin hem de adil rekabetin korunması açısından büyük önem taşıyor. Esnafımızın mağdur olmaması için duyurularımızı önceden yapıyoruz. Kurallara uyan tüm işletmelere teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.