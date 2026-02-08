Marmaris Belediyesi’nin 2026 yılı etkinlikleri, EMITT’te tanıtıldı

(MUĞLA) - Marmaris standı, EMITT 2026’da yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Acar Ünlü, etkinlik ve festivallerin artarak devam edeceğini belirterek, "Marmaris’i yalnızca deniz, kum ve güneşle anılan bir destinasyon olmanın ötesine taşıyoruz. Kültürü, sanatı, sporu ve gastronomisiyle etkinliklerle yaşayan, dört mevsim hareketli bir kent hedefiyle çalışıyoruz" dedi.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT 2026), 5-7 Şubat 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirildi. Turizm sektörünün küresel ölçekte en önemli buluşma noktalarından olan fuarda Marmaris Belediyesi de Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı stantta yerini aldı.

Başkan Ünlü, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Kirt ve Pelin Yaylalı ile ilçeli turizmcilerin hazır bulunduğu stant, fuar boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen çok sayıda görüşmede Marmaris’in 12 aya yayılması hedeflenen turizm vizyonu, sürdürülebilir turizm yaklaşımı, gastronomi potansiyeli, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları ile yaz ve kış mevsimlerine yönelik alternatif turizm olanakları anlatıldı.

Fuarda Marmaris standında özellikle etkinlik odaklı turizm çalışmaları ön plana çıkarıldı. Ziyaretçilere, Marmaris’in yalnızca yaz sezonuna sıkışmayan; kültür, sanat, spor ve gastronomiyle yılın her döneminde ziyaret edilebilen bir destinasyon olduğu vurgulandı. Bu kapsamda 7 Haziran 2026’da Marmaris’te gerçekleştirilecek dünyaca ünlü "L’Etape by Tour de France" bisiklet yarışı, Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından 37 yıldır düzenlenen "Marmaris Race Week", "Aquamasters Yüzme Yarışları", "Marmaris Ultra Trail", "Veteran Basketbol Turnuvası", "Gastronomi Festivali", "DJ Festivali", "MAKSAD Kültür ve Sanat Festivali" ile "Yeni Yıl Festivali" başta olmak üzere 2026 yılı boyunca planlanan çok sayıda organizasyon sektör temsilcilerine tanıtıldı.

“Fuarda kurduğumuz temasların önümüzdeki dönemde somut iş birliklerine dönüşeceğine inanıyoruz”

EMITT 2026’ya ilişkin değerlendirmede bulunan Ünlü, festivallerin ve etkinliklerin kentin turizm vizyonunda kilit rol oynadığını belirterek, “2026’da Marmaris Belediyesi gerek kendi imkanlarıyla gerekse diğer kurum ve örgütlerin yapılan çok sayıda etkinliği göreceğiz. Marmaris’i yalnızca deniz, kum ve güneşle anılan bir destinasyon olmanın ötesine taşıyoruz. Kültürü, sanatı, sporu ve gastronomisiyle etkinliklerle yaşayan, dört mevsim hareketli bir kent hedefiyle çalışıyoruz. EMITT 2026, bu vizyonu ulusal ve uluslararası turizm profesyonellerine anlatmak, yeni iş birlikleri geliştirmek ve Marmaris’i dünya turizm takvimlerinde daha görünür kılmak açısından çok önemli bir platform oldu. Fuarda kurduğumuz temasların önümüzdeki dönemde somut iş birliklerine dönüşeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.