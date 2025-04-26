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Marmaris Belediyesi’nin ihalesine soruşturma

Muğla'da Marmaris Belediyesi'nin 12 Mart'ta düzenlediği "kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralama" ihalesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 26.04.2025 11:32
  • Giriş: 26.04.2025 11:32
  • Güncelleme: 26.04.2025 11:42
Kaynak: İHA
Marmaris Belediyesi’nin ihalesine soruşturma

Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği "kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralama" ihale hakkında soruşturma başlatıldı.

"Kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere araç ve iş makinesi kiralama" ihalesi 12 Mart 2025 tarihinde düzenlendi.

İhale hakkında, CİMER’e şikayette bulunuldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına iletilen başvuru sonrası soruşturma başlatıldı.

Savcılık talimatıyla ihale evrakları belediyeden temin edildi. Soruşturmanın bilirkişi incelemesi aşamasında devam ettiği öğrenildi.

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