Marmaris Çarşısı'nda dönüşüm sürüyor

(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi tarafından Marmaris Çarşısı'nda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları yeni bir aşamaya geçti. Bu kapsamda 57. Sokak’ta yenileme süreci başladı.

Belediye Başkanı Acar Ünlü tarafından "Yenilenen, düzenli ve modern Marmaris" hedefiyle başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında 57. Sokak’ta çalışmalar başladı.

2025 yılıyla birlikte Marmaris Çarşısı’nda başlatılan dönüşümün ilk etapları Asmalı Sokak (43. Sokak) ve PTT Sokağı (51. Sokak) üzerinde tamamlanmış, geçen ay ise 45. Sokak’ta uygulamaya geçilmişti. Bu hafta da 57. Sokak ekiplerin çalışma alanına dahil edildi.

Sokakta ilk olarak yıpranan ve görüntü bütünlüğünü bozan çatı kaplamaları söküldü. Ardından altyapı ve yağmur suyu hattı düzenlemeleri, üst yapının yenilenmesi, cephelerde standart bir görünüm sağlanması ve sokak estetiğini artıracak kapsamlı bir çalışma süreci başlatıldı.

"Marmaris çok daha nitelikli bir görünüme kavuşacak"

Ünlü, hedeflerinin Marmaris’i daha çağdaş, düzenli ve estetik bir kent kimliğine ulaştırmak olduğunu vurgulayarak, "Her sokakta aynı kararlılıkla ilerliyoruz. Yenileme programı tamamlandığında Marmaris’in çehresi çok daha modern, çok daha nitelikli bir görünüme kavuşacak" dedi.