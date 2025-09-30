Marmaris Deniz Ürünleri Festivali başlıyor

(MUĞLA)- Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, 1-5 Ekim günleri arasında Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Taşlıca mahallelerinde düzenlenecek etkinliklerle gastronomi ve kültürü bir araya getirecek. Marmaris Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festival, yerel balıkçıların sabah avlarından ünlü şeflerin canlı mutfak performanslarına, tekne üstü tadımlardan açık hava sofralarına, konserlerden panellere uzanan zengin bir içeriğe ev sahipliği yapacak.

Marmaris’in denizle kurduğu tarihi bağın, yerel mutfak kültürü ve sürdürülebilir turizm vizyonuyla buluştuğu gastronomi festivali 1 Ekim’de başlıyor. Beş gün boyunca Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Taşlıca’da gerçekleşecek Marmaris Deniz Ürünleri Festivali, lezzet tutkunlarını Marmaris’e davet ediyor.

Marmaris Belediyesi öncülüğünde çok sayıda kurum, meslek odası, işletme, muhtarlıklar ve yerel esnafın desteğiyle 1-5 Ekim günlerinde düzenlenecek Marmaris Deniz Ürünleri Festivali’nin basın toplantısı, paydaşların katılımıyla yapıldı. Netsel Marina’da yer alan Queen Stage Restoran’da gerçekleştirilen basın toplantısına, Marmaris Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Süer, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Kirt, Tunç Telli ve Özgür Han, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Festival Koordinatörü Ebru Omurcalı, GETOB Başkanı Cengiz Aygün, GEMAD Başkanı Çetin Deniz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Ümit Kayabaş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksek Okulu Müdürü Zehra Türk ve festival paydaşları katıldı.

"Türkiye’nin ilk deniz ürünleri festivali olacak"

Marmaris Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Süer, şehir dışında olduğu için toplantıya katılamayan Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün selamını ileterek, "Denizden sofraya, sofradan dünya’ya sloganıyla yola çıktığımız Marmaris Deniz Ürünleri Festivali’nin heyecanını yaşıyoruz. 5 gün sürecek etkinlikler Türkiye’nin ilk deniz ürünleri festivali olacak. Bu organizasyon Marmaris’imiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt ise Türkiye’de bir ilk olacak olan festivalin sonbahar mevsimine yakışır şekilde Marmaris’i hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtacağını belirterek, "Beş gün boyunca tüm misafirlerimizi Selimiye, Bozburun, Söğüt ve Taşlıca’ya bekliyoruz" dedi.

"Marmaris’in turizm hareketliliğine yeni bir boyut kazandıracak"

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ise bu tarz etkinliklerle hem sezonu uzatmayı hem de Marmaris’i dört mevsim ziyaret edilebilecek bir gastronomi ve kültür destinasyonu haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirirken GETOB Başkanı Cengiz Aygün de "Artık sadece deniz, kum ve güneş değil farklı konseptler de tercih ediliyor. Bu tür organizasyonlar Marmaris’in turizm hareketliliğine yeni bir boyut kazandıracak" değerlendirmesinde bulundu.

GEMAD Başkanı Çetin Deniz, "Bu festival eşsiz deniz ürünlerimizi, mutfak kültürümüzü ve yerel değerlerimizi hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak için kıymetli bir fırsat" diye konuşurken; Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Ümit Kayabaş, MSKÜ Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Zehra Türk de festivalin Muğla için önemine değindi.

"Gastro diplomasi adımlarını Marmaris’ten atacağız"

Festival Koordinatörü Gastronomi Uzmanı Ebru Omurcalı da "Gastronomi alanında kültürel miras lezzetlerimizi şefler yorumlayacak, uluslararası şefler de kendi mutfaklarını soframıza taşıyacak. Balık kültürüne sahip ülkelerden gelen şefler Türk somonuyla yemekler hazırlayacak. Ayrıca Savaş Karakaş moderatörlüğünde paneller yapılacak, deniz ekosistemi ve istilacı türler gibi konular ele alınacak. Rodos’tan konuklarımız var, gastro diplomasi adımlarını Marmaris’ten atacağız" ifadelerini kullandı.

Katılımcıları renkli etkinlikler bekliyor

Türkiye’nin ilk deniz ürünleri festivali olma özelliğini de taşıyan Marmaris Deniz Ürünleri Festivali’nde yerel balıkçıların sabah avından ünlü şeflerin canlı mutfak performanslarına, üretici pazarlarından tekne üstü tadımlara, konserlerden açık hava sofralarına uzanan kapsamlı bir program ziyaretçileri bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Mansur Ark, Şahin Açıkgöz, Ozan Ozanca, İstanbul Arabesque Project, Cihan Çakan konserleri, Rodos Dans ekibi, Latin dans gösterileri festivali renklendirecek.

Söyleşilerde deniz ve lezzet konuşulacak

Festival boyunca çeşitli söyleşi ve panellerde düzenlenecek. Ünlü Belgesel yapımcısı Savaş Karakaş’ın moderatörlüğünde "Yok Olan Meslek: Süngercilik", "Denizlerimizdeki Yabancı ve İstilacı Türler", "Mavi Adamlar ile Mavide Yaşamın Sürdürülebilirliği", "Deniz Kızlarıyla Başbaşa" gibi konularda söyleşiler ve film gösterimleri de yapılacak. Ali Boratav, Edhem Dirvana, Dr. Elif Konoralp, Ayşe Aran, Gökçer Karaağaç, Fatma Gebeş Çimen, Dr. M. Tunca Olguner, Gizem Akdoğan gibi uzmanların katılacağı söyleşilerde Ege, deniz ve lezzetler konuşulacak.