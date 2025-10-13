Marmaris, dünyaca ünlü bisiklet yarışına hazırlanıyor

(MUĞLA) - L’Etape by Tour de France yarışlarının İstanbul etabını takip eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, haziran ayında Marmaris’in ev sahipliği yapacağı yarış için organizasyon yetkililerine ve katılımcılara davette bulundu. Ünlü, yarış öncesinde bisiklet rotalarını güçlendirme, altyapıyı iyileştirme ve uluslararası tanıtım çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Dünyanın en büyük bisiklet yarışı Tour de France’ın amatör sporculara yönelik düzenlediği L’Etape organizasyonu, Türkiye’de ikinci kez İstanbul’da yapıldı. Ünlü de 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde Marmaris’te de yapılacak yarışın İstanbul ayağını takip ederek, sporcuların heyecanına ortak oldu.

Beykoz Spor Ormanı’nda düzenlenen yarışta Tour de France yetkilileri, 78 Event yöneticileri, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve sanatçı İlker Ayrık ile bir araya gelen Ünlü, Marmaris’in ev sahipliği yapacağı yarış için davette bulundu.

Ünlü, “Marmaris’i sadece doğası ve turizmiyle değil, aynı zamanda sporun her branşında uluslararası bir merkez haline getirmek istiyoruz. L’Etape by Tour de France yarışının 2026’da ilçemizde yapılacak olması bu hedefin güçlü bir adımı olacak” dedi.

Ünlü, haziran ayında yapılacak yarış öncesinde bisiklet rotalarını güçlendirme, altyapıyı iyileştirme ve uluslararası tanıtım çalışmalarına devam edeceklerini de dile getirdi.

Organizasyon yetkilileri ise Marmaris’in bisiklet sporuna verdiği önem ve Marmaris Belediyesi’nin spora olan destekleyici yaklaşımı dolayısıyla 2026 etabının Marmaris’te yapılmasına karar verdiklerini belirterek, haziran ayında ilçede buluşacak olmanın heyecanını paylaştı.