Marmaris-Fethiye deniz otobüsü seferleri başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris-Fethiye Deniz Otobüsü seferlerinin ilki Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde Marmaris Limanı’nda başladı.

BİRGÜN EGE

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın seçim öncesi vaatlerinden biri olan, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Didim-Turgutreis-Bodrum seferleri başlatılan deniz otobüsü seferlerinin ikincisi Marmaris-Fethiye deniz otobüsü seferleri Marmaris Limanı’nda düzenlenen törenle başladı.

Marmaris Yat Limanı'nda düzenlenen törenle, ilk deniz otobüsü Fethiye'ye törenle uğurlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada denizden kopamayacaklarını, çağlar boyunca nesillerin yüzünü denize döndüğünü söyledi.

Deniz kültürünün bölgelerinde çok önemli olduğunu belirten Aras, şunları söyledi:

"Süngercilik, balıkçılık, deniz ticareti, mavi yolculuk kültürünün bir tezahürü olarak bütün kıyı ilçeleri artık birbirine bağlıyoruz. Muğla'nın 1480 kilometrelik kıyılarını kullanmak zorundayız. Kara trafiği ciddi sıkıntı yaratıyor. Denizlerimizi de devreye sokarak, yerli ve yabancı turistlere halkımıza bu hizmeti sunmak zorundayız."

Aras, çok uzun ve güzellikler dolu kıyılara sahip olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Artık vatandaşlar ve turistler, Fethiye'den Marmaris'e, Marmaris'ten Fethiye'ye giderken bu güzel kıyıları görecekler. Özel tekneniz yoksa özel tekne kiralamazsanız bu kıyıları görme şansınız yok. Ama artık bu deniz otobüslerimiz sayesinde bu güzel kıyıları göreceksiniz. Marmaris Çamlı'dan da Bodrum'a arabalı feribot seferleri planlıyoruz. En kısa sürede hayata geçireceğiz."

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca açılış töreninde 2 Temmuz Madımak Katliamı’nda hayatını kaybedenleri andı ve belediyelerin uyum içinde çalışarak vatandaşa hizmet etmesinin en güzel örneğinin Muğla’da yaşandığını belirtti. Alim Karaca, "Marmarisli hemşehrilerimiz bundan sonra deniz yolu ile bizleri ziyaret edecek, bizde onlara geleceğiz. 2014’den bu yana Büyükşehir ilçe belediyeleri uyum içinde Muğlamız için çalışıyor. Muhalefet belediyeleri olmamıza rağmen CHP’li belediyeler sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiriyorlar. Halkı düşünen hizmetlerle onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu proje için Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törenin ardından Başkan Aras ve ilçe belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu seferin ilk yolcuları deniz otobüsüyle Fethiye'ye doğru denize açıldı.

450 yolcu kapasitesine sahip deniz otobüsleri, saatte 25 deniz mili süratle kara yoluna alternatif olarak yolcu taşımacılığı yapacak.