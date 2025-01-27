Marmaris halkı Sinpaş'a karşı nöbette

Muğla Marmaris’te Sinpaş’a ait 58 yapı ve iskan ruhsatının iptal edilip mühürlenmesine rağmen, şirketin inşaat faaliyetlerine 24 saat kesintisiz devam etmesi, bölge halkını harekete geçirdi.

Milli park alanını işgal ettiği belirtilen Sinpaş’a karşı başlatılan imza kampanyasına 6 bin 200 Marmaris sakini destek verdi.

Toplanan imzaların asılları, bugün saat 14.00’te Atatürk Meydanı’nda bir araya gelen yurttaşlar tarafından önce Valiliğe, ardından Marmaris Kaymakamlığı’na teslim edilmek üzere yola çıkarıldı. Emniyet güçleri, Atatürk Meydanı’nda bir araya gelen yurttaşları, 2911 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapılacağı uyarısıyla engellemeye çalıştı.

Marmaris halkı, tüm engellemelere rağmen kaymakamlık binası önüne kadar yürüyüşünü sürdürerek topladıkları imzaları teslim etti. Dilekçelerini Kaymakamlığa ileten vatandaşlar, taleplerinin yerine getirilmesi için her gün saat 14.00’te kaymakamlık önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

Halkın ortak talebinin, Marmaris Kaymakamlığı’nın mahkeme kararlarını derhal uygulaması, Sinpaş’ın faaliyetlerini durdurması ve milli park alanının işgaline son verilmesi olduğuna dikkat çekildi.