Marmaris Kızkumu’nda ruhsatsız yapıya mühür

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde, hem 1. derece doğal sit hem de 2. derece arkeolojik sit alanı olarak koruma altında bulunan Kızkumu Plajı’nda yapılan ruhsatsız yapıya belediye ekipler tarafından müdahale edildi.



Dünyaca ünlü yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kızkumu plajının işletmesi Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma A.Ş. ye verilmişti. Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma A.Ş. tarafından özel bir firmaya kiralanan alanda, ihale sözleşmesinde yalnızca 6 metrekarelik yapı izni bulunmasına rağmen yaklaşık 200 metrekarelik bir kafe inşa edildiği ve sahile çok sayıda şezlong yerleştirildiği tespit edildi. Yapının ruhsatsız olması nedeniyle belediye ekipleri tarafından mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Yapının yanında ayrıca iki konteynerin bulunması da dikkat çekti.



Yıllar boyunca Orhaniye Muhtarlığı tarafından işletilen ve elde edilen gelirin köy derneğine aktarıldığı ifade edilen plajın, özel bir şirkete devredilmesinin ardından yaşanan bu yapılaşma girişimi kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Şezlongların yüksek fiyatlarla kiralanması da ayrı bir tartışma konusu oldu. Uzmanlar, koruma statüsüne sahip bu alanlarda mevzuata aykırı yapılaşmaların hem doğaya hem de kültürel mirasa ciddi zararlar vereceği uyarısında bulunuyor.