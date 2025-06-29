Marmaris koylarında çevre temizliği sürüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çevre gönüllülerinin başlattığı ’Marmaris’in Koylarını Temizliyoruz’ hareketi bu hafta da devam etti.



Marmaris Doğa Koruma ve Ağaçlandırma Derneği, Marmaris Çevre Kulübü, AHBAB derneği, ADM ve Marmaris Belediyesi’nden gönüllülerin katılımıyla İçmeler’den teknelerle yola çıkan grup, farklı koylarda temizlik çalışması yaptı. Gönüllüler, doğaya bilinçsizce bırakılan çöpleri toplayarak çevre kirliliğine dikkat çekti. Çalışmalar sırasında koylarda piknik yapan ya da teknelerden çöp atan kişilerin geride bıraktığı yiyecek, içecek ambalajları ve plastik atıklar toplandı.



Neredeyse 50 dereceyi bulan sıcaklıkta temizlik yapan çevre gönüllüleri, "Hepimiz doğanın bir parçasıyız. Bu çöpleri sıcakta toplayarak bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kimsenin buraları kirletmeye hakkı yok. Biz hakkımızı helal etmiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.