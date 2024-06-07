Marmaris Kültür ve Sanat Festivali devam ediyor

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, 7-13 Haziran haftasında yine dopdolu bir program sunuyor. MKSF24’ün 5’inci haftasında Pelin Batu ile söyleşi, Gaye Su Akyol ve Ester Abrami Konserleri ve Memet Sindel ile film okuma atölyesi gerçekleşecek.

BİRGÜN EGE

Hemithea Tapınağı ve Kastabos Kutsal Alanı’nından ilham alarak “Doğanın iyileştiren senfonisi: Hemithea” temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali sürüyor.

Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 2024, klasik batı müziği, caz ve blues konserlerinin yanı sıra koro ve sokak konserlerinden, panel, söyleşi, sergi ve atölye çalışmalarına ücretli ve ücretsiz birçok etkinlikten oluşan geniş bir programa ev sahipliği yapıyor.

Marmaris yöresinin endemik ağaçlarından olan “Sığla”lardan Günnücek Ormanında bulunan iki sığla ağacının titreşim verileri üzerine bestelenen ve bir yılı aşkın süredir devam eden projenin son hali festivalin ruhunu yansıttı.

Marmaris Sığla ağaçlarının senfonisi ile yeşerdi. ABD’li, Hollanda’lı ve Türk müzik insanlarının emekleri ile oluşan ve sığlanın kendisini anlatan eser, geleneksel sazlarımızın da eşlik ettiği MAKSAD Oda Müziği Topluluğu tarafından seslendirildi. Eserlerin Dünya Prömiyeri, Marmaris Milli Parkı Günnücek Ormanı’nda bahse konu ağaçların hemen yanı başında gerçekleşti. Sopranoların sığlanın seslerini canlandırmaları izleyenleri büyüledi.

5 ETKİNLİKLE DEVAM EDECEK

Festival 5’inci haftasında 5 farklı etkinlikle devam edecek. 9 Haziran Pazar günü Marmaris Amfi Tiyatroda Gaye Su Akyol konseri gerçekleşecek. 8 Haziran 2024 Cumartesi günü “Pelin Batu” ile Ana Tanrıçalar konulu söyleşi gerçekleşecek. Söyleşi saat 18.00’de AKM’de yapılacak.

Marmaris Amfi Tiyatroda 11 Haziran 2024 Salı saat 21.00’de Esther Abrami, Can Okan ve MBB Orkestrası, Esther Abrami’nin son albümü “Cınema”nın Türkiye Prömiyeri gerçekleşecek. Haftanın bir başka söyleşisi, Mehmed Sindel ile Film Okuma Atölyesi 12 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 20.00’de AKM’de filmseverler ile buluşuyor. Haftanın son konseri Martı Marina Tarihi Kilisede gerçekleşecek. 13 Haziran 2024 Perşembe akşamı 19.30 da şef Doç. Dr. Samir Gülahmedov yönetiminde MAKSAD Gençlik Orkestrası halka açık olacak.