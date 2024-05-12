Marmaris, sanatla hayat bulacak

3’üncü kez kapılarını açan Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Odağına Hemithea Tapınağı ile Kastasbos Kutsal Alanı’nı alıyor

Berkay SAĞOL

Marmaris Kültür ve Sanat Derneği (MAKSAD) tarafından Marmaris Belediyesi öncülüğünde “Marmaris’i sanatla yeşerteceğiz” sloganıyla yola çıkan ve bu yıl 3’üncü kez gerçekleştirilecek Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Festival odağına Marmaris Hisarönü yakınlarında bulunan Hemithea Tapınağı ve Kastasbos Kutsal Alanı’nı alıyor. Festivalin açılış söyleşisi de, “Kastabos Kutsal alanı ve Hemitea Tapınağı” başlığı ile Doç. Dr. Salih Kaymakçı tarafından sunuldu. Açılış konuşmasını yapan MAKSAD Başkanı Doç. Dr. Samir Gülahmedov, kokteyle katılan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Festivalin her yıl bir teması olduğunu belirten Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Bu yıl da Kastabos Antik Kenti ve Hemitea Tapınağı’yla ilgili bir tema oluşturuldu. Bu tema ile Marmaris bölgesinde bulunan antik kentlere ve yapılara dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Marmaris’in doğal güzelliklerinin yanında tarihi zenginliklerinin de olduğunu duyurmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki süreçte bu festivallerin daha da güçlenerek artacağına ve ileriye taşınacağına inanıyoruz, bunun için uğraş vereceğiz. Marmaris bizim çocukluğumuzdan itibaren festivallerle bilinen bir yerdi. İlerleyen süreçte festivaller kenti olma özelliği duraklama dönemine girdi. Hedefimiz Marmaris’i yeniden festivaller kenti yapmak, festivallerin çeşitlendiği bir bölge haline getirmek. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’nin üçüncüsünü yapıyoruz. Ancak yeni dönemde biz buna bir başlangıç olarak bakıyoruz. Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’ni dünyanın bütün bölgelerinden sanatçıların yer almak isteyeceği bir festival haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

11 Mayıs ve 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek festival, klasik batı müziği, caz konserlerinin yanı sıra koro ve sokak konserlerinden, panel, söyleşi, sergi, atölye çalışması gibi ücretli ve ücretsiz birçok etkinlikten oluşan geniş bir programa ev sahipliği yapacak.

Mayıs ve haziran aylarında yaklaşık 50 gün sürecek festivalde ilk konser bu akşam 20.30’da Atatük Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Türk-Fransız-Alman Dostluk Konseri, Strasbourg ve Stuttgart Orkestraları sanatçılarından oluşan Quator A Cordes ‘‘Amici’’ Oda Müziği Topluluğu ile MAKSAD Oda Müziği Topluluğu’nun birlikte verecekleri duygulu tınılarla dolu konser, 45’er dakikalık iki bölümden oluşacak.

Festivalde “Dünya Anne” konseri, 22 Haziran gecesi Marmaris Amfi Tiyatro’da düzenlenecek. Fazıl Say’ın, Türk kadın şairlerin eserlerinden esinlenerek bestelediği şarkıları, solist Serenad Bağcan seslendirirken, Fazıl Say’a, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik edecek.