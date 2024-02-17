Marmaris'te atıl motosiklete uyuşturucu saklayan zanlı tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, atıl vaziyetteki motosiklete uyuşturucu saklayan zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.D'yi takibe aldı.
Ekipler, şüpheliyi uyuşturucu sakladığı atıl vaziyetteki motosikletten uyuşturucuları aldığı sırada suçüstü yakaladı.
Motosiklette, satışa hazır paketler halinde 160 gram esrar ve 100 sentetik hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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