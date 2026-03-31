Marmaris'te belediye çalışanlarına yönelik rüşvet soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Muğla2nın Marmaris ilçesinde belediye çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda "imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük" iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden aralarında belediye başkan yardımcılarının da olduğu 4 kişi tutuklandı.
Kaynak: AA
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, dün adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından 8 kişi serbest bırakılırken, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H, İmar Müdürü İ.P. ile mühendisler T.D. ve V.Ç. tutuklandı.
Muhasebeci F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.