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Marmaris'te bir kişi yaşadığı karavanda ölü bulundu

Ajans Haberleri
  • 01.03.2024 16:55
  • Giriş: 01.03.2024 16:55
  • Güncelleme: 01.03.2024 16:55
Kaynak: AA
Marmaris'te bir kişi yaşadığı karavanda ölü bulundu

 Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi yaşadığı karavanda ölü bulundu.

Siteler Mahallesi 189 Sokak'taki otoparka park ettiği karavanında yaşayan Feridun Tamur'dan (68) haber alamayan diğer karavancılar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karavanda hareketsiz bulunan Tamur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Tamur'un cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Karavanında yalnız yaşan Tamur'un bir süre önce kalçasından ameliyat olduğu öğrenildi.

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