Marmaris'te cip safari araçları denetlendi
Kaynak: AA
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde denetlenen 7 cip safari sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Trafik ekipleri, Marmaris’te cip safari turlarına katılan araçlara yönelik karadan ve havadan eş zamanlı denetim gerçekleştirdi.
Marmaris-Datça kara yolunda yapılan uygulamada, cip safari araçları ve sürücüleri denetlendi.
Denetimlerde 3 araç trafikten men edilirken 7 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.