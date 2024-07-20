Marmaris'te durgun sezon: "Ciddi anlamda yerli ve yabancı müşteri kaybımız çok"

Muğla’nın turizm cenneti Marmaris'te esnaflık yapan işletme sahipleri, turist sayısındaki düşüşten yakındı. Günlük tur teknesi işleten Tolga Tuncer, "Bu sene sezonumuz bayağı kötü. Ciddi anlamda yerli ve yabancı müşteri kaybımız çok. Hepsini kaybettik bu sene" dedi.

Muğla Marmaris’te turist sayısındaki düşüş nedeniyle umduklarını bulamayan kapalı çarşı esnafı, ağustos ayından da umutlu değil.

Çarşıda 40 yıldır esnaflık Barbaros Kurum, "Bulgar, Yugoslav, Sırp, Arnavut bir de Polonyalı var. Orta Avrupalı yok. Para zaten Orta Avrupalı da var. Keşke bizim Anadolu yiğidi gelse de hiç olmazsa içeriye girer almaz, almayacağı şeye girmez. Bu sene çok kötü. Bu sene esnafın yüzde 80’i bir şey diyemem. Bu sene 40. senem. Ben de direniyorum. Kendi mülküm olduğu için direniyorum yoksa mümkünatı yok. Turist yok. Bu sene hiç yok. Geçen sene Allah bereket versin üç beş kazandık, yalan söylemeye gerek yok. Yetkililere diyecek bir şeyim yok. Ben 80 yaşındayım ama dirençliyim çalışıyorum, evlatlarıma torunlarıma bir şeyler bırakayım diye uğraşıyorum" diye konuştu.

"HEPSİNİ KAYBETTİK BU SENE"

Günlük tur teknesi işleten Tolga Tuncer ise, "2003 yılından beri özel tur teknesi işletmeciliği yapıyorum. Bu sene sezonumuz bayağı kötü. Ciddi anlamda yerli ve yabancı müşteri kaybımız çok. Hepsini kaybettik bu sene. Beklentimiz yok zaten. Fahiş fiyatlar düşmediği müddetçe insanların geleceğini de düşünmüyoruz" dedi.

"İnsanlara da kızmıyoruz aslında haklılar Rodos'a gitmekle" diyen Tuncer, "Devletimiz biraz bu liman ücretlerinde yardımcı olursa, vergilerde, muhasebe stopajlarında falan, biz de ona göre biraz fiyatları düşürürüz. Belki eski yoğunluğa ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Bizim sigortamız, vergimiz yüksek. Bir tura çıkıyorsan mesela biraz da devlete veriyorsun devletle ortak gibi çalışıyorsun. Teknenin bakım fiyatları ciddi maliyetli şeyler bunlar. Kazancımız az, maliyetimiz yüksek. Bu sene zaten iyi kazanç da elde edemedik. Kötü bir sezon geçiyoruz bakalım ağustos ayı nasıl geçecek bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.