Marmaris'te fırtınada 3 gezi teknesi karaya oturdu

CAVİT AKGÜN-Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 3 gezi teknesi karaya oturdu.

Marmaris'te fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Hisarönü Körfezi İnbükü Koyu'nda bulunan ve Marmaris Bağlama Limanı’na kayıtlı olan 'Granitsa', 'Kastabos' ve 'Wiseone' isimli Türk bayraklı gezi tekneleri, sabah saatlerinde fırtına nedeniyle demir tarayıp kıyıya sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan kontrollerde tekne personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yardım talebinde bulunmadıkları ve teknelerden kaynaklı deniz kirliliğinin oluşmadığı belirlendi. Teknelerin, hava şartlarının normale dönmesinin ardından bulundukları yerden kurtarılması planlanıyor. (DHA)

