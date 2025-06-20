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Marmaris'te iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 20.06.2025 16:19
  • Giriş: 20.06.2025 16:19
  • Güncelleme: 20.06.2025 16:19
Kaynak: DHA
Marmaris'te iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Yaren ÖZDEMİR/ MARMARİS(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada kurşunların isabet ettiği Çağlar Koç (27), hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.40 sıralarında Tepe Mahallesi 36. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Olayda kurşunların isabet ettiği Çağlar Koç, kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koç, ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç, kurtarılamadı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.(DHA)

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