Marmaris'te kadın DJ'ler rüzgar gibi esti

(MUĞLA) - Marmaris DJ Festivali’nin “Power Girls” gecesinde kadın DJ’ler sahne aldı. Yüzlerce kişinin izlediği gecede müzik ve dans şöleni yaşandı.

Marmaris Halk Plajı’nda 13 Ağustos’ta başlayan Marmaris DJ Festivali, coşkulu atmosferiyle tüm hızıyla sürüyor. Festivalin ikinci gününde yapılan “Power Girls” gecesi, özellikle kadın DJ’lerin sahne performanslarıyla unutulmaz anlara sahne oldu.

Muğla DJ Akademisi’nden DJ Çisem, DJ Aphira, DJ Hazal Tunç ve Kazakistan’dan gelen DJ Nellya’nın sahne aldığı geceye yüzlerce kişi katıldı. Kadın DJ’ler, enerjileri, müzikleri ve sahne şovlarıyla müzikseverleri kendilerine hayran bıraktı.

Turistlerden yoğun ilgi

Marmaris Belediyesi'nin öncülüğünde ilçedeki eğlence sektörü temsilcilerinin desteğiyle düzenlenen festivalin dikkat çeken isimlerinden biri ise hamile DJ Nellya oldu. Saat 18.00’de ilk performansını sergileyen Nellya, dans ekibiyle birlikte seyircilere görsel bir şölen sundu. Kalabalığın en yoğun olduğu saat 21.00’de yeniden sahne alan Nellya, enerjisiyle büyük beğeni topladı. Performansının ardından sahneyi DJ Çisem, DJ Aphira, DJ Hazal Tunç ve DJ Damla devraldı.

17 Ağustos'ta sona erecek

Marmaris DJ Fest, 17 Ağustos Pazar günü sona erecek. Festival boyunca Zaffer, Davy Jones, Hagi Orhan, İnanç Emre, Jimmy Key, Müfit Cesar, Serdar Atalay, Tolgah, Tuna Ünlü ve Abdullah Gür gibi Marmaris ve Muğla’nın tanınmış DJ’leri de sahne alacak. Ayrıca Kazakistan’dan DJ Alem ve DJ Anel de festivalin uluslararası renkleri arasında yer alacak.