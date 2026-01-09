Giriş / Abone Ol
Marmaris Orhaniye Mahallesi'ndeki kayalıklarda mahsur kalan köpek, keçi ve oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak güvenli alana tahliye edildi.

Yurt
  • 09.01.2026 01:15
  • Giriş: 09.01.2026 01:15
  • Güncelleme: 09.01.2026 01:17
Kaynak: AA
Marmaris'te kayalıklarda mahsur kalan köpek, keçi ve oğlak kurtarıldı
FOTOĞRAF: AA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan köpek, keçi ve oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak güvenli alana tahliye edildi.

Orhaniye Mahallesi'ndeki kayalıklarda köpek, keçi ve oğlağın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT Marmaris ekibi yönlendirildi.

Ekip, yaklaşık 60-70 metrelik kayalıklardaki uçuruma halat yardımıyla inip, köpek, keçi ve oğlağı kurtararak güvenli alana tahliye etti.

