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Marmaris'te lüks yatta göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

Muğla’nın Marmaris ilçesinde lüks bir yatta 44 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. 3 organizatör de işlemlerinin ardından tutuklandı.

Ajans Haberleri
  • 03.09.2024 22:32
  • Giriş: 03.09.2024 22:32
  • Güncelleme: 03.09.2024 22:37
Kaynak: DHA
Marmaris'te lüks yatta göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müşterek operasyonu ile Yunanistan’a yasadışı göçmen kaçırmaya çalışan 3 organizatör, dün saat 09.30 sıralarında Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi'nden seyre çıkan lüks bir yatta 44 kaçak göçmen ile birlikte yakalandı. Organizasyonun başındaki 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise geri gönderim merkezine teslim edildi.

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