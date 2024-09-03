Marmaris'te lüks yatta göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinesinde, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin müşterek operasyonu ile Yunanistan’a yasadışı göçmen kaçırmaya çalışan 3 organizatör, dün saat 09.30 sıralarında Marmaris ilçesi Orhaniye Mahallesi'nden seyre çıkan lüks bir yatta 44 kaçak göçmen ile birlikte yakalandı. Organizasyonun başındaki 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise geri gönderim merkezine teslim edildi.