Marmaris'te makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 01.02.2026 19:03
Kaynak: DHA
Yaren ÖZDEMİR/ MARMARİS(Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçesi Hisarönü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu tekne, hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, marinaya yanaştırıldı.

Marmaris ilçesi Hisarönü açıklarında bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-2' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin olduğu tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, marinaya yanaştırıldı. (DHA)

