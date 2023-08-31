Marmaris'te otel odalarından hırsızlık yaptıkları öne sürülen zanlılar tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otel odalarından hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi'ndeki iki otelde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Tesisin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otelde müşteri olarak kalan B.D. (46) ve M.K'nin (32) başka odalara girerek hırsızlık yaptıklarını belirledi.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramalarında, mağdurlara ait olduğu değerlendirilen döviz ve Türk lirası ile başka bir kişiye ait kimlik ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.