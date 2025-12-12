Marmaris'te oteller Yangın Yönetmeliği'ne göre hazırlanıyor

(MUĞLA)- Marmaris’te yaz sezonunun ardından otellerde yenileme ve tadilat çalışmaları sürerken, işletmelerin Yangın Yönetmeliği’ne uygun hale getirilmesi için denetimler devam ediyor. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgi aldı.

Marmaris’te Yangın Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla işletmeler yeni sezona hazırlanırken, Belediye Başkanı Acar Ünlü de sahaya inerek, devam eden çalışmaları yerinde değerlendirdi. Belediye ekiplerinin itfaiye ekipleriyle birlikte sürdürdüğü kontrollerde; yangın tahliye yolları, acil durum ekipmanları, alarm ve söndürme sistemleri, yönlendirme işaretleri ve güvenlik prosedürleri incelendi. Yönetmeliğe uygun olmayan noktalar tespit edilerek işletmelere gerekli bilgilendirmeler yapılırken, kontrollerin planlı bir şekilde devam edeceği bildirildi.

"Yeni mevzuata göre kendilerini güncelliyorlar"

Başkan Ünlü, Marmaris’teki otellerin tur operatörleri tarafından kapsamlı denetimlerden geçtiğini hatırlatarak, "Zaten otellerimiz yıllardır misafir getiren acenteler tarafından puanlamalara tabi tutuluyordu. Bu nedenle birçok işletmemiz bu konuda şanslı, sıfırdan başlamıyorlar. Zaten belirli bir altyapıya sahipler. Şimdi de yeni mevzuata göre kendilerini güncelliyorlar. Böylece yeni düzenlemelere uygun hale gelen otellerimiz, misafirlerini güvenli ve sağlıklı ortamlarda ağırlayabilecek" dedi.

"Taviz vermeden titizlikle çalışıyoruz"

Denetimlerde gösterilen titizliğin önemine de dikkat çeken Ünlü, "Kanun, kural, mevzuat neyi gerektiriyorsa biz onu uyguluyoruz. Marmaris birçok yere göre daha hızlı ilerliyor. Bu konuda çok hassasız taviz vermeden, titizlikle çalışıyoruz. Çünkü bahsettiğimiz konu insan hayatı. Olası bir tedbirsizlik veya aksilik ağır sonuçlara yol açabilir. Bunu önlemenin yolu da bugünden hazırlıklı olmaktır. Bu süreçte iş birliği gösteren tüm otellerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.