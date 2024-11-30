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Marmaris'te sağanak etkili oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Ajans Haberleri
  • 30.11.2024 14:10
  • Giriş: 30.11.2024 14:10
  • Güncelleme: 30.11.2024 14:10
Kaynak: AA
Marmaris'te sağanak etkili oldu

Öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kısa sürede su birikintilerine neden oldu. Sağanak nedeniyle su birikintisinde kalan araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kapalı çarşıda bazı sokaklardaki iş yerlerini su bastı.

Belediye ekipleri kanalizasyon kapaklarını açarak suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

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