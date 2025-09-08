Marmaris'te silahlı kavga: Biri ağır iki yaralı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Barlar Sokağı'ndaki bir barda çıkan silahlı kavgada biri ağır, iki kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Marmaris Tepe Mahallesi 39. Sokak'taki bir barda meydana geldi.

Bar işletmecisi olduğu öğrenilen Zafer Ç. ile müşteriler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Ç. tabancayla ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başından vurulan 22 yaşındaki Hüseyin Acet ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acet ve kurşunların bacağına isabet ettiği 24 yaşındaki Azim Can Nas, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Acet’in durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri, Zafer Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.