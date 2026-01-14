Marmaris'te tadilattaki 5 katlı otel çöktü

Muğla'da tadilattaki 5 katlı bir apart otel henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde tadilatta olan 5 katlı bir apart otel, saat 13.30 sıralarında çöktü.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis, emniyet, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çökme anında otelde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında, yıkılan apartın arkasında bulunan bir diğer apart, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Çökme nedeni tespit edilemeyen binada inceleme başlatıldı.