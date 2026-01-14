Giriş / Abone Ol
Marmaris'te tadilattaki 5 katlı otel çöktü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tadilat çalışmalarının sürdüğü 5 katlı apart otel, henüz bilinmeyen nedenle saat 13.30 sıralarında çöktü. Otelin yanında bulunan başka bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

  • 14.01.2026 16:08
  • Giriş: 14.01.2026 16:08
  • Güncelleme: 14.01.2026 16:15
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Muğla'da tadilattaki 5 katlı bir apart otel henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Marmaris'in Armutalan Mahallesi'nde tadilatta olan 5 katlı bir apart otel, saat 13.30 sıralarında çöktü.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis, emniyet, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çökme anında otelde kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında, yıkılan apartın arkasında bulunan bir diğer apart, tedbir amacıyla tahliye edildi.

Çökme nedeni tespit edilemeyen binada inceleme başlatıldı.

